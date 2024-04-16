Куриные тефтели с овощами: запекаются в духовке с томатным соусом

Куриные тефтели с овощами, запеченные в духовке — это вкусное и полезное блюдо, которое может быть приготовлено быстро и легко. Смесь из куриного и говяжьего фарша с луком, морковью и кабачком обеспечит насыщение и угодят самому взыскательному вкусу. Использование овощей и зелени в этом рецепте от Gastronom.ru, а также яркая смесь специй и томатный соус придают тефтелям яркий вкус и аромат.
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Ингредиенты на 8 порций:
500 г говяжьего фарша,
500 г куриного фарша,
250 г моркови,
300 г кабачков,
300 г лука,
6 зубчиков чеснока,
1 пучок зелени,
4 ст. л. томатного соуса,
2 ст. л. топлёного масла,
1 ст. л. смеси специй на выбор (карри, хмели-сунели, "для мяса" и т. д.),
соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Очистите лук, чеснок, морковь и кабачки, натрите их на тёрке. Нагрейте немного масла в сковороде, и обжарьте на ней по частым овощи, по 2 мин каждую часть. Охладите обжаренные овощи.
Соедините два вида фарша с обжаренными овощами. Смешайте фарш с мелко нарезанной зеленью и солью. Поставьте смесь в холодильник хотя бы на 1 час.
Возьмите 20 формочек для маффинов (подойдут и одноразовые из фольги), смочите их водой. Фарш разделите на 20 комочков.
Берите комочек фарша, скатывайте его в шарик, укладывайте в формочку.
Томатный соус смешайте с 2 столовыми ложками воды и распределите по всем тефтелькам.
Формочки поставьте на противень и отправьте в разогретую до 240 градусов духовку. Через 5 минут температуру снизьте до 170°С и готовьте ещё примерно 12-15 минут.