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Куриные тефтели с овощами: запекаются в духовке с томатным соусом

Куриные тефтели с овощами: пример вкусного и одновременно полезного блюда

2:05
Еда

Куриные тефтели с овощами, запеченные в духовке — это вкусное и полезное блюдо, которое может быть приготовлено быстро и легко. Смесь из куриного и говяжьего фарша с луком, морковью и кабачком обеспечит насыщение и угодят самому взыскательному вкусу. Использование овощей и зелени в этом рецепте от Gastronom.ru, а также яркая смесь специй и томатный соус придают тефтелям яркий вкус и аромат.

Куриные тефтели с овощами: пример вкусного и одновременно полезного блюда
Фото: commons.wikimedia.org by Shot_by_Cam is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты на 8 порций:

  • 500 г говяжьего фарша,
  • 500 г куриного фарша,
  • 250 г моркови,
  • 300 г кабачков,
  • 300 г лука,
  • 6 зубчиков чеснока,
  • 1 пучок зелени,
  • 4 ст. л. томатного соуса,
  • 2 ст. л. топлёного масла,
  • 1 ст. л. смеси специй на выбор (карри, хмели-сунели, "для мяса" и т. д.),
  • соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

  1. Очистите лук, чеснок, морковь и кабачки, натрите их на тёрке. Нагрейте немного масла в сковороде, и обжарьте на ней по частым овощи, по 2 мин каждую часть. Охладите обжаренные овощи.
  2. Соедините два вида фарша с обжаренными овощами. Смешайте фарш с мелко нарезанной зеленью и солью. Поставьте смесь в холодильник хотя бы на 1 час.
  3. Возьмите 20 формочек для маффинов (подойдут и одноразовые из фольги), смочите их водой. Фарш разделите на 20 комочков.
  4. Берите комочек фарша, скатывайте его в шарик, укладывайте в формочку.
  5. Томатный соус смешайте с 2 столовыми ложками воды и распределите по всем тефтелькам.
  6. Формочки поставьте на противень и отправьте в разогретую до 240 градусов духовку. Через 5 минут температуру снизьте до 170°С и готовьте ещё примерно 12-15 минут.
Вкусный Ужин за 30 минут - Тефтели с овощами.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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