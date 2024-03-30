Макароны с мясным фаршем и сыром: все ингредиенты томятся в ароматном томатном бульоне. Получается очень вкусно!

Это сливочное, пикантное блюдо из макарон с двумя видами мясного фарша в томатном бульоне — именно то, что вам нужно! Это блюдо удивительно легко приготовить.
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Ингредиенты:
230 г говяжьего фарша.
230 г фарша индейки.
¼ чайной ложки соли.
¼ чайной ложки черного перца.
¼ чайной ложки измельченных хлопьев красного перца.
1 маленькая луковица, нарезанная кубиками.
3 зубчика чеснока, измельчённых.
3 чашки говяжьего бульона.
банка томатного соуса.
2 столовые ложки томатной пасты.
2 чайные ложки итальянской приправы.
1 чайная ложка вустерского соуса.
макароны (любой формы).
упаковка шпината.
28 г натертого сыра пармезан.
Приготовление:
Налейте масло в глубокий сотейник. Добавьте говяжий фарш и фарш из индейки и готовьте, разбивая кусочки лопаткой.
Добавьте соль, черный перец, лук, хлопья красного перца. Продолжайте готовить еще 4–5 минут, пока лук не станет мягким и мясо не будет готово. Добавьте измельчённый чеснок и перемешайте. Готовьте еще 30-60 секунд до появления аромата.
Добавьте говяжий бульон, томатный соус, томатную пасту, итальянскую приправу и вустерский соус, перемешайте. Добавьте сухие макароны. После закипания уменьшите огонь до среднего и варите 10–15 минут, помешивая ингредиенты каждые пару минут, чтобы макароны не прилипали ко дну.
Когда макароны будут готовы, добавьте шпинат.
Снимите сотейник с огня, добавьте сыр, дайте постоять 3-4 минуты, чтобы он успел расплавиться. Перемешайте и подавайте.
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