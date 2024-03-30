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Макароны с мясным фаршем и сыром: все ингредиенты томятся в ароматном томатном бульоне. Получается очень вкусно!

Макароны с мясным фаршем в томатном соусе: простой рецепт

1:55
Еда

Это сливочное, пикантное блюдо из макарон с двумя видами мясного фарша в томатном бульоне — именно то, что вам нужно! Это блюдо удивительно легко приготовить. 

Макароны с мясным фаршем в томатном соусе: простой рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by Xuzicheng is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Ингредиенты:

  • 230 г говяжьего фарша.
  • 230 г фарша индейки.
  • ¼ чайной ложки соли.
  • ¼ чайной ложки черного перца.
  • ¼ чайной ложки измельченных хлопьев красного перца.
  • 1 маленькая луковица, нарезанная кубиками.
  • 3 зубчика чеснока, измельчённых.
  • 3 чашки говяжьего бульона.
  • банка томатного соуса.
  • 2 столовые ложки томатной пасты.
  • 2 чайные ложки итальянской приправы.
  • 1 чайная ложка вустерского соуса.
  • макароны (любой формы).
  • упаковка шпината.
  • 28 г натертого сыра пармезан.

Приготовление:

  1. Налейте масло в глубокий сотейник. Добавьте говяжий фарш и фарш из индейки и готовьте, разбивая кусочки лопаткой.
  2. Добавьте соль, черный перец, лук, хлопья красного перца. Продолжайте готовить еще 4–5 минут, пока лук не станет мягким и мясо не будет готово. Добавьте измельчённый чеснок и перемешайте. Готовьте еще 30-60 секунд до появления аромата.
  3. Добавьте говяжий бульон, томатный соус, томатную пасту, итальянскую приправу и вустерский соус, перемешайте. Добавьте сухие макароны. После закипания уменьшите огонь до среднего и варите 10–15 минут, помешивая ингредиенты каждые пару минут, чтобы макароны не прилипали ко дну.
  4. Когда макароны будут готовы, добавьте шпинат.
  5. Снимите сотейник с огня, добавьте сыр, дайте постоять 3-4 минуты, чтобы он успел расплавиться. Перемешайте и подавайте.
МАКАРОНЫ С МЯСОМ И ОВОЩАМИ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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