Макароны с мясным фаршем и сыром: все ингредиенты томятся в ароматном томатном бульоне. Получается очень вкусно!

Макароны с мясным фаршем в томатном соусе: простой рецепт

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Это сливочное, пикантное блюдо из макарон с двумя видами мясного фарша в томатном бульоне — именно то, что вам нужно! Это блюдо удивительно легко приготовить.

Фото: commons.wikimedia.org by Xuzicheng is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Ингредиенты:

230 г говяжьего фарша.

230 г фарша индейки.

¼ чайной ложки соли.

¼ чайной ложки черного перца.

¼ чайной ложки измельченных хлопьев красного перца.

1 маленькая луковица, нарезанная кубиками.

3 зубчика чеснока, измельчённых.

3 чашки говяжьего бульона.

банка томатного соуса.

2 столовые ложки томатной пасты.

2 чайные ложки итальянской приправы.

1 чайная ложка вустерского соуса.

макароны (любой формы).

упаковка шпината.

28 г натертого сыра пармезан.

Приготовление:

Налейте масло в глубокий сотейник. Добавьте говяжий фарш и фарш из индейки и готовьте, разбивая кусочки лопаткой. Добавьте соль, черный перец, лук, хлопья красного перца. Продолжайте готовить еще 4–5 минут, пока лук не станет мягким и мясо не будет готово. Добавьте измельчённый чеснок и перемешайте. Готовьте еще 30-60 секунд до появления аромата. Добавьте говяжий бульон, томатный соус, томатную пасту, итальянскую приправу и вустерский соус, перемешайте. Добавьте сухие макароны. После закипания уменьшите огонь до среднего и варите 10–15 минут, помешивая ингредиенты каждые пару минут, чтобы макароны не прилипали ко дну. Когда макароны будут готовы, добавьте шпинат. Снимите сотейник с огня, добавьте сыр, дайте постоять 3-4 минуты, чтобы он успел расплавиться. Перемешайте и подавайте.