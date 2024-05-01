Веганский сыр из семян подсолнечника с добавлением пасты мисо и пряностей: вкусная намазка на бутерброды

Как приготовить веганский сыр из семян подсолнечника

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот веганский сыр без орехов можно использовать для приготовления бутербродов, добавлять в салат или намазывать на крекеры.

Фото: commons.wikimedia.org by Madmad1234 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

2 чашки сырых семян подсолнечника,

1/4 стакана лимонного сока,

1/4 стакана пищевых дрожжей,

1/4 стакана рафинированного кокосового масла,

4 чайные ложки белой пасты мисо,

1 чайная ложка чесночного порошка,

1 чайная ложка копчёной паприки,

1/2 чайной ложки соли (или по вкусу),

1/2 чайной ложки куркумы.

Чтобы размягчить семечки:

Сначала размягчите семена подсолнечника, чтобы их было легче измельчить. Вы можете сделать это, отварив или замочив семена.

Отваривание семян:

Положите семена подсолнечника в кастрюлю и залейте водой. Варите 10–15 минут.

Замачивание семян:

Положите семена подсолнечника в миску и залейте водой. Оставьте на ночь.

Приготовление

Добавьте все ингредиенты в кухонный комбайн. Взбивайте до тех пор, пока смесь не станет максимально кремовой. Подготовьте формочки, застелите их пергаментной бумагой. Разложите смесь по формочкам и разровняйте верх. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на четыре часа или на ночь, чтобы сыр затвердел.