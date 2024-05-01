Веганский сыр из семян подсолнечника с добавлением пасты мисо и пряностей: вкусная намазка на бутерброды
Как приготовить веганский сыр из семян подсолнечника
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Этот веганский сыр без орехов можно использовать для приготовления бутербродов, добавлять в салат или намазывать на крекеры.
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Ингредиенты
- 2 чашки сырых семян подсолнечника,
- 1/4 стакана лимонного сока,
- 1/4 стакана пищевых дрожжей,
- 1/4 стакана рафинированного кокосового масла,
- 4 чайные ложки белой пасты мисо,
- 1 чайная ложка чесночного порошка,
- 1 чайная ложка копчёной паприки,
- 1/2 чайной ложки соли (или по вкусу),
- 1/2 чайной ложки куркумы.
Чтобы размягчить семечки:
Сначала размягчите семена подсолнечника, чтобы их было легче измельчить. Вы можете сделать это, отварив или замочив семена.
Отваривание семян:
Положите семена подсолнечника в кастрюлю и залейте водой. Варите 10–15 минут.
Замачивание семян:
Положите семена подсолнечника в миску и залейте водой. Оставьте на ночь.
Приготовление
- Добавьте все ингредиенты в кухонный комбайн. Взбивайте до тех пор, пока смесь не станет максимально кремовой.
- Подготовьте формочки, застелите их пергаментной бумагой.
- Разложите смесь по формочкам и разровняйте верх. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на четыре часа или на ночь, чтобы сыр затвердел.
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