Размещение бизнес-класса в передней части самолёта: причины и преимущества

Статистика показывает, что 68% выживших после авиакатастроф находились именно в хвостовой части. Тем не менее, места для бизнес-класса располагаются в передней части самолёта. Это вызывает вопросы относительно причин такой планировки.
Фото: airliners.net by Alex Beltyukov is licensed under CC BY-SA 3.0
Преимущества размещения бизнес-класса в носовой части самолёта включают несколько аспектов:
Ускоренная посадка и высадка пассажиров благодаря более удобному доступу к выходу.
Низкий уровень шума, обеспечивающий комфортное пребывание в полёте, позволяющее спокойно отдохнуть или поработать.
Лучшие виды из иллюминаторов, без вида на двигатели и крылья, что улучшает визуальные впечатления от полёта.
Просторные места из-за более широкой конструкции передней части самолёта.
Таким образом, выбор местоположения бизнес-класса в передней части самолёта обусловлен не столько соображениями безопасности, сколько комфортом и удобством пассажиров.