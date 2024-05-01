Дональд Трамп готов пойти на крайние меры: экс-президент рассказал о возможном привлечении армии для выдворения мигрантов из США

Трамп хочет использовать армию для выдворения мигрантов из США

0:41 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

В интервью журналу Time экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае избрания президентом, он рассматривает возможность использования армии для выдворения мигрантов из США, однако он выразил уверенность в способности Национальной гвардии справиться с этой задачей.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он подчеркнул, что в случае необходимости, он готов привлечь армию для выполнения этой меры.

При этом он указал на закон 1878 года*, который, по его мнению, не применим к нелегальным мигрантам, так как они не являются "гражданскими лицами".

* запрещает использовать военную силу против гражданских.