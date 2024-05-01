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Дональд Трамп готов пойти на крайние меры: экс-президент рассказал о возможном привлечении армии для выдворения мигрантов из США

Трамп хочет использовать армию для выдворения мигрантов из США

0:41
Мир » Северная Америка » США и Канада

В интервью журналу Time экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае избрания президентом, он рассматривает возможность использования армии для выдворения мигрантов из США, однако он выразил уверенность в способности Национальной гвардии справиться с этой задачей.

Трамп хочет использовать армию для выдворения мигрантов из США
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он подчеркнул, что в случае необходимости, он готов привлечь армию для выполнения этой меры.

При этом он указал на закон 1878 года*, который, по его мнению, не применим к нелегальным мигрантам, так как они не являются "гражданскими лицами".

* запрещает использовать военную силу против гражданских.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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