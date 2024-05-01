Дональд Трамп готов пойти на крайние меры: экс-президент рассказал о возможном привлечении армии для выдворения мигрантов из США

В интервью журналу Time экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае избрания президентом, он рассматривает возможность использования армии для выдворения мигрантов из США, однако он выразил уверенность в способности Национальной гвардии справиться с этой задачей.
Он подчеркнул, что в случае необходимости, он готов привлечь армию для выполнения этой меры.
При этом он указал на закон 1878 года*, который, по его мнению, не применим к нелегальным мигрантам, так как они не являются "гражданскими лицами".
* запрещает использовать военную силу против гражданских.
Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.