Неожиданные причины редких бровей: что скрывается за их истончением

Неожиданные факторы, приводящие к потере бровей

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Красивые и плотные брови — желание многих женщин. Однако возникают проблемы, связанные с бровями, которые могут оказаться неожиданными. Они могут быстро становиться тонкими и редкими из-за их выпадения. Трихолог Полина Волковицкая рассказывает о возможных причинах этого явления.

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Одной из причин является старение. С возрастом организм теряет много полезных веществ, что может привести к редкости и тонкости бровей. Уход за бровями и кожей лица является важным, независимо от возраста.

Кожные заболевания также могут быть причиной выпадения бровей, особенно при экземе и псориазе. Человек может повреждать волоски, чесая пораженные участки. В таких случаях важно обратиться к дерматологу.

Частая коррекция бровей также может негативно сказаться на их состоянии. Хотя брови могут выглядеть аккуратными и ухоженными, частая коррекция может повредить волосяные фолликулы и привести к их истончению.

Стресс может быть еще одной причиной проблем с бровями. Непреодолимый стресс или серьезные переживания могут привести к выпадению волос, в том числе и бровей.



