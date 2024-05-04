Неожиданные причины редких бровей: что скрывается за их истончением

Красивые и плотные брови — желание многих женщин. Однако возникают проблемы, связанные с бровями, которые могут оказаться неожиданными. Они могут быстро становиться тонкими и редкими из-за их выпадения. Трихолог Полина Волковицкая рассказывает о возможных причинах этого явления.
Одной из причин является старение. С возрастом организм теряет много полезных веществ, что может привести к редкости и тонкости бровей. Уход за бровями и кожей лица является важным, независимо от возраста.
Кожные заболевания также могут быть причиной выпадения бровей, особенно при экземе и псориазе. Человек может повреждать волоски, чесая пораженные участки. В таких случаях важно обратиться к дерматологу.
Частая коррекция бровей также может негативно сказаться на их состоянии. Хотя брови могут выглядеть аккуратными и ухоженными, частая коррекция может повредить волосяные фолликулы и привести к их истончению.
Стресс может быть еще одной причиной проблем с бровями. Непреодолимый стресс или серьезные переживания могут привести к выпадению волос, в том числе и бровей.
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