Создание модификации "Спутник V" под омикрон-штамм COVID-19 не означает, что уже применяемая вакцина не действует против него, заявила член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина, комментируя Pravda.Ru сообщения СМИ о начале испытаний модифицированного препарата.
"Вакцина, которая сделана Центром Гамалеи, как раз должна быть рабочей", — подчеркнула депутат.
Она напомнила о необходимости своевременной ревакцинации от коронавируса, отметив, что необходимый уровень коллективного иммунитета к нему в РФ пока не достигнут.
"Прививаться нам придётся…, ревакцинацию делать раз в полгода в связи с недостигнутым коллективным иммунитетом. Нам нужно всем как можно быстрее привиться и тогда, наверное, не будет новых штаммов коронавируса",- заявила Соломатина.
Ранее директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о завершении разработки модификации вакцины "Спутник V" под омикрон-штамм. По словам руководителя исследовательского центра, в настоящее время начался первый этап клинических испытаний препарата.
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