Ещё проверят: в России создали модификацию "Спутника V" под штамм "омикрон"

В России создали модификацию "Спутника V" под штамм "омикрон". По словам главы Центра имени Гамалеи Минздрава России Александра Гинцбурга, нужно завершить проверку эффективности препарата. Об этом сообщают Вести.Ru.

По словам Гинцбурга, такие конструкции в институте созданы.

"Они уже собраны, и когда будет получен ответ на тот вопрос, который мы с вами сейчас обсуждаем, естественно, министерство даст разрешение на определённый объём доклинических и клинических исследований", — сказал Гинцбург в эфире телеканал "Россия 24" (ВГТРК) во вторник.

Он пообещал на следующей неделе представить первые данные об эффективности вакцины "Спутник V" к штамму коронавируса "омикрон".

"Через неделю, надеюсь, смогу более расширенно и утвердительно ответить на все те вопросы, которые возникают у нашего населения", — сказал Гинцбург.

Ранее Pravda.Ru писала, что, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, власти РФ в свете ситуации с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" предлагают не терять оптимизма и надеяться на лучшее, но на всякий случай готовиться к худшему.

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