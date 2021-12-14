Песков оценил готовность России к атаке штамма "омикрон"

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, власти РФ в свете ситуации с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" предлагают не терять оптимизма и надеяться на лучшее, но на всякий случай готовиться к худшему.

"Вы знаете, лучше всего надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему. Наверное, вот это должно быть нашим кредо. В плане готовности вы знаете, что благодаря работе нашего правительственного штаба у нас вся логистика готова к экстремальной нагрузке на систему здравоохранения. Прошлая волна, мы через неё прошли, позапрошлая волна, мы через неё прошли. Мы видим, что наработано много опыта", — сообщил Песков представителям РИА Новости.

Песков напомнил, что новый штамм ещё только предстоит детально изучить, но нужно делать всё возможное, чтобы система здравоохранения России была готова к возможным повышенным нагрузкам.

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