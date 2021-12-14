ВОЗ прогнозирует рост числа госпитализаций и смертей из-за омикрон-штамма

Учёные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают о возможном росте числа госпитализаций и летальных исходов из-за нового омикрон-штамма коронавирусной инфекции.

По словам специалистов, быстрое распространение "омикрона" вызывает серьёзные опасения.

"Во всём мире мы ожидаем появления информации о количестве госпитализированных случаев и даже смертей", — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

Ранее медики из Великобритании проинформировали о первом умершем пациенте с омикрон-вариантом COVID-19. В связи с этим ВОЗ призвала учёных мира последовательно изучать все случаи заражения этим штаммом. Специалисты пообещали предоставить более подробные сведения о тяжести "омикрона" в ближайшие несколько недель.

Новую разновидность коронавируса впервые обнаружили в конце ноября в Южно-Африканской республике. К основным симптомам "омикрона" врачи относят: повышенную температуру, кашель, сильную усталость, головные боли.

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