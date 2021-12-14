Глава ВОЗ рассказал, с какими вызовами столкнётся мир после пандемии COVID-19

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус озвучил главные вызовы, с которыми столкнутся все государства после окончания пандемии коронавируса.

По его словам, политикам по всему миру предстоит бороться с такими серьёзными проблемами, как:

бедность;

социальное неравенство;

голод;

неинфекционные заболевания;

изменение климата.

Кроме того, глава ВОЗ отметил, что в ближайшие годы нужно остановить опасные производства и бесконечное потребление, чтобы сохранить планету и природные ресурсы, передаёт ТАСС. Также он призвал глав всех государств добиться всеобщего охвата населения услугами здравоохранения. Как подчеркнул Гебрейесус, здоровье является "краеугольным камнем социальной, экономической и политической стабильности".

В ВОЗ пока отказываются давать какие-либо прогнозы по дальнейшему распространению коронавируса, так как эпидемиологическая ситуация регулярно меняется. В конце ноября медики заявили об обнаружении нового омикрон-штамма с 32 мутациями в ЮАР. По предварительным данным, эта разновидность передаётся от человека к человека быстрее, чем "дельта" и уже обнаружена в 63 странах.

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