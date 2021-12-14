Иммунолог оценил риск перегрузки системы здравоохранения из-за "омикрона"

Распространение штамма коронавирусной инфекции "омикрон" может привести к перегрузке системы здравоохранения в РФ, считает иммунолог Николай Крючков.

Он счёл оправданными опасения ВОЗ по поводу роста числа госпитализаций и смертей из-за нового варианта COVID-19.

По словам Крючкова, уровень нагрузки будет зависеть от патогенности и заразности "омикрона". В случае если он окажется настолько же патогенным, как "дельта", но будет при этом более заразным, то медучреждения столкнутся с большей нагрузкой, чем при индийском штамме.

Вместе с тем иммунолог предположил, что даже при меньшей, чем у "дельты", патогенности нового штамма это, вероятно, будет компенсировано большей заразностью "омикрона".

"Даже если патогенность будет меньше, всё равно перегрузки системы здравоохранения будут. Просто не настолько экстремальные", — цитируют специалиста "Известия".

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о выявлении 16 заразившихся омикрон-штаммом среди 177 вернувшихся из ЮАР россиян. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, состояние заболевших оценивается как удовлетворительное.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.