Периодичность появления значимых мутаций COVID-19 назвали в Роспотребнадзоре

Появление значимых мутаций коронавируса в мире наблюдается, в среднем, раз в полугодие. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы на сегодняшний день видим, что вирус мутирует. … Можно так осторожно предположить, такая значимая мутация с интервалом раз в полгода", — цитирует ТАСС заявление главного санитарного врача страны на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что о выявлении "британского" варианта COVID-19 стало известно в декабре прошлого года, о дельта-штамме — весной 2021 года, а еще через полгода обнаружили "омикрон".

Попова отметила, что в настоящее время доминирующим штаммом коронавирусной инфекции в России остаётся "дельта".

Как сообщалось ранее, в РФ подтверждено лишь два случая заражения новым вариантом COVID-19 "омикрон".

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