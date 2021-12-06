Новый вариант коронавируса "омикрон" обязательно вытеснит доминирующий в настоящее время в России дельта-штамм, считает иммунолог Николай Крючков.
"Наверняка "омикрон" вытеснит "дельта"-линию. Когда это произойдёт, будет зависеть от того, насколько мощно он попадёт в Россию, в зависимости от начального посева", — цитирует медика URA.RU.
По словам Крючкова, вытеснение "дельты" "омикроном" будет не моментальным, но быстрым. В качестве подтверждения своих слов специалист привёл ситуацию с распространением нового варианта COVID-19 в южноафриканских провинциях.
Медик предположил, что закрытие авиасообщения со странами Южной Африки позволит выиграть от трёх недель до полутора месяцев до всплеска числа заражений новым штаммом в России.
"Если оставим всё так, как есть, то начало мощной вспышки "омикрона" можно будет ожидать к концу января", — заявил иммунолог.
Ранее ВОЗ назвала высокой вероятность глобального распространения "омикрона". В настоящее время случаи заражения новым штаммом коронавируса зафиксированы уже более чем в четырёх десятках стран.
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