Сенатор: треть переборовших COVID-19 не могут восстановить привычный образ жизни

Вице-спикер Совета Федерации РФ Галина Карелова заявила, что треть переболевших COVID-19 людей не возвращаются к образу жизни до заражения.

Как подчеркнула сенатор, последствия болезни можно назвать серьёзным испытанием, как и период во время инфицирования. По данным члена СФ, до 25% граждан, которые боролись с коронавирусом в больнице, не способны выполнять прежнюю работу. Также Карелова отметила, что 29% пациентов, которые лежали в реанимации или проходили интенсивную терапию, могут умереть из-за осложнений в течение трёх месяцев.

"Министерством здравоохранения РФ уже утверждены порядки организации медицинской реабилитации взрослых и детей, временные методические рекомендации по всему спектру медицинской помощи при коронавирусе, а также запущена программа углублённой диспансеризации после болезни", — сказала сенатор, слова которой приводит РИА Новости.

Ранее заведующий ЛОР-отделением Московской областной больницы Богдан Кулешов предостерёг людей от обычной простуды, заболевание которой может стать смертельным. Такие изменения специалист объяснил ослаблением иммунитета из-за пандемии COVID-19. По словам врача, у людей может появиться пневмония, бронхит и другие заболевания.

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