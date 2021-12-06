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Пандемия ослабила иммунитет: серьёзные осложнения после обычной простуды

Здоровье

За время пандемии коронавируса иммунитет человека сильно пострадал. Теперь и после обычной простуды могут быть серьёзные и даже смертельные осложнения. Об этом заявил заведующий ЛОР-отделением Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н. Богдан Кулешов.

Пандемия ослабила иммунитет: серьёзные осложнения после обычной простуды

"Может развиться бронхит, у людей появляются осложнения со стороны верхних дыхательных путей, отит, синусит, трахеит, ринит, возможны осложнения сердечно-сосудистой системы — миокардит, перикардит", — рассказал о последствиях специалист в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Кулешов добавил, что не исключается и вероятность развития пневмонии, являющейся причиной большинства смертельных исходов от гриппа.

Врач посоветовал в настоящее время особенно бережно относиться к своему здоровью:

  • избегать скопления людей;
  • носить маску;
  • часто мыть руки;
  • проходить вакцинацию.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России выявили два первых случая заражением омикрон-штаммом коронавируса. Заболевшие прилетели из ЮАР и находятся в обсерваторе.

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Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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