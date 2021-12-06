Пандемия ослабила иммунитет: серьёзные осложнения после обычной простуды

За время пандемии коронавируса иммунитет человека сильно пострадал. Теперь и после обычной простуды могут быть серьёзные и даже смертельные осложнения. Об этом заявил заведующий ЛОР-отделением Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н. Богдан Кулешов.

"Может развиться бронхит, у людей появляются осложнения со стороны верхних дыхательных путей, отит, синусит, трахеит, ринит, возможны осложнения сердечно-сосудистой системы — миокардит, перикардит", — рассказал о последствиях специалист в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Кулешов добавил, что не исключается и вероятность развития пневмонии, являющейся причиной большинства смертельных исходов от гриппа.

Врач посоветовал в настоящее время особенно бережно относиться к своему здоровью:

избегать скопления людей;

носить маску;

часто мыть руки;

проходить вакцинацию.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России выявили два первых случая заражением омикрон-штаммом коронавируса. Заболевшие прилетели из ЮАР и находятся в обсерваторе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.