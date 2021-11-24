Малышева рассказала, как отличить лёгкую форму COVID-19 от ОРЗ

Елена Малышева объяснила, как лечить коронавирус, если он проходит в лёгкой форме.

Ведущая телешоу "Жить здорово!" отметила, что коронавирус у подавляющего большинства людей протекает как ОРЗ — бессимптомно или легко.

"Лечится эта инфекция как ОРЗ и никак больше", — пишет теледоктор в своём Instagram-аккаунте, рекомендуя оставаться дома и лечиться так же, как от острого респираторного заболевания.

Малышева предупредила, что тревожным сигналом, свидетельствующим о COVID-19, является одышка.

"Если человек начал задыхаться, то дело плохо. Ему нужна помощь. Вот и всё", — пишет медик.

Телеведущая подчёркивает, что если появилась одышка, то 100% нужен врач и, возможно, госпитализация.

Ранее вирусолог Анча Баранова рассказала, что Оксфордские учёные пришли к выводу, что у вакцинированных шанс получить осложнения от коронавируса такой же высокий, как у не привитых. При этом прививки могут защитить от таких последствий коронавируса, как кислородное голодание и попадание в отделение реанимации и интенсивной терапии.

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