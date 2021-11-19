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Вирусолог рассказала, что прививка не защищает от "ковидного хвоста"

Здоровье

Оксфордские ученые проанализировали данные 80 миллионов пациентов и пришли к выводу, что у вакцинированных шанс получить осложнения от коронавируса такой же высокий, как у не привитых.

Вирусолог рассказала, что прививка не защищает от "ковидного хвоста"

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), вирусолог Анча Баранова объяснила, что прививка может защитить от близких последствий COVID-19, типа нужды в кислороде, попадания в отделение реанимации и интенсивной терапии.

"Но уж если человек заболел после прививки, то вероятность потом получить длинный ковидный хвост оказалась не меньше!" — пишет учёный в своём Instagram-аккаунте.

Вирусолог перечисляет, с какими постковидными осложнениями может столкнуться привитый и непривитый человек.

— клинически значимая тревожность или депрессия;

— головные боли;
— симпотмы со стороны ЖКТ;
— постковидная гипертония;
— боль в суставах;
— постковидный #диабет;
— нарушения сна.

Баранова советует не расслабляться, даже если вы вакцинированы и перенесли коронавирус в лёгкой форме.

"Вакцина — это конечно добро. Случаи прорывного ковида всё же гораздо более редки, чем инфекция Натюрель. Однако, если после вакцинации ковидла к вам всё же зашла — лечитесь, не пренебрегая никакими помощниками — ни маленькими, ни большими", — рекомендует специалист.

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Переболев коронавирусом даже в легкой форме, есть риск получить тяжелые осложнения.
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
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