EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Карелия теперь не приравнивается к регионам Крайнего Севера
МИД Германии: Путину необходимо повлиять на Лукашенко в ситуации с беженцами
ПФР: россияне могут получить единовременную выплату в 19 тысяч рублей
Данилко пожаловался на организованную травлю: "Этот мир фальшивый"
На МКС обнаружили место возможной утечки воздуха в модуле "Звезда"
Польша опасается вооружённой провокации на границе с Белоруссией
МКС не столкнулась с космическим мусором, но есть риск опасного сближения вновь
Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки до 8,8 процента
Минфин предложил поднять цены на алкоголь

Вирусолог рассказала об эффективном лекарстве против COVID-19

Здоровье

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), вирусолог Анча Баранова поведала о "хитром" препарате, уничтожающем коронавирус.

Вирусолог рассказала об эффективном лекарстве против COVID-19

Баранова рассказала, как действует препарат под названием "молнупиравир". Она сравнила это лекарство с молотом Тора.

"Как работает лекарственный молот? Он притворяется цитидином — кирпичиком для синтеза вирусной #РНК и встраивается в неё. Каждая встройка приводит к ошибке кода. Бедолага-коронавирус попадает в ситуацию перегруза мутациями, ножки-рожки у него перепутываются и он погибает", — пишет вирусолог в своём Instagram-аккаунте.

Профессор отмечает, что по такому же принципу работают и фавипиравир, и ремдесивир, и даже рибавирин, однако против коронавируса они бессильны.

"Лекарственный Мьёльнир активнее фавипиравира в сто раз! И к тому же не разбирает, какой из вирусов перед ним — он и #SARS способен замочить, и #MERS И любую другую новую погадку летучей мыши", — пишет медик.

Есть у препарата, по мнению вирусолога, и недостатки.

"Вот только цитидином наш Мьёльнир уж слишком хорошо притворяется. Настолько, что наши ферменты этот самый поддельный цитидин тоже принимают за настоящий. От этого и наши собственные мРНК могут пострадать. Клеточный метаболизм чуть придавится, а потом придёт в норму", — пишет Баранова.

Опасность "молнупиравир", по словам учёного, представляет для развивающихся человеческих эмбрионов, так как они не смогут остановить программу своего развития на неделю.

"Поэтому нет сомнений — Мольнупиравир выйдет в свет в коробочке с жирным подчеркиванием, что беременным его нельзя", — отмечает специалист.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Молнупиравир: утверждается, что это первые в мире таблетки от COVID-19
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Ловчев объяснил, почему ушёл из студии во время матча Хорватия-Россия
В Госдуме объяснили старым стихотворением нападки США на РФ из-за мигрантов
Карелия теперь не приравнивается к регионам Крайнего Севера
Вирусолог рассказала об эффективном лекарстве против COVID-19
Более 1200 смертей от COVID-19 за сутки фиксируют седьмой день подряд в РФ
МИД Германии: Путину необходимо повлиять на Лукашенко в ситуации с беженцами
ПФР: россияне могут получить единовременную выплату в 19 тысяч рублей
Данилко пожаловался на организованную травлю: "Этот мир фальшивый"
Мясников: "Принудительная вакцинация сильно запоздала"
На МКС обнаружили место возможной утечки воздуха в модуле "Звезда"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Лавров предупредил Запад, что Москва не будет терпеть агрессивные выходки

Москва ассиметрично ответит на продолжающиеся враждебные действия и "недружественные шаги" Запада.

Лавров предупредил Запад, что Москва не будет терпеть агрессивные выходки
Безос: на Земле останется ограниченное число людей
Интересные Новости
Безос: на Земле останется ограниченное число людей
Мир. Новости мира
Британский генерал: мы рискуем по неосторожности угодить в войну с Россией
Политика. Новости и аналитика
Кадыров обратился к ингушам с просьбой остановить "кучку провокаторов"
Любовь Степушова Москва важнее: Индия купила С-400 Любовь Степушова Ирина Шлионская Самые изобретательные советские мошенники: "родственники", "прокуроры" и "главврачи" Ирина Шлионская Усам Оздемиров Госплана давно нет, но идея планирования ещё не умерла Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Президент ФРГ: немцы не должны "стесняться" памяти о нападении на СССР
Южная Азия
Москва важнее: Индия купила С-400
У непривитых будет "несчастная, очень одинокая жизнь" - австралийский врач
Мир. Новости мира
У непривитых будет "несчастная, очень одинокая жизнь" - австралийский врач
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников