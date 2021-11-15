Вирусолог рассказала об эффективном лекарстве против COVID-19

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), вирусолог Анча Баранова поведала о "хитром" препарате, уничтожающем коронавирус.

Баранова рассказала, как действует препарат под названием "молнупиравир". Она сравнила это лекарство с молотом Тора.

"Как работает лекарственный молот? Он притворяется цитидином — кирпичиком для синтеза вирусной #РНК и встраивается в неё. Каждая встройка приводит к ошибке кода. Бедолага-коронавирус попадает в ситуацию перегруза мутациями, ножки-рожки у него перепутываются и он погибает", — пишет вирусолог в своём Instagram-аккаунте.

Профессор отмечает, что по такому же принципу работают и фавипиравир, и ремдесивир, и даже рибавирин, однако против коронавируса они бессильны.

"Лекарственный Мьёльнир активнее фавипиравира в сто раз! И к тому же не разбирает, какой из вирусов перед ним — он и #SARS способен замочить, и #MERS И любую другую новую погадку летучей мыши", — пишет медик.

Есть у препарата, по мнению вирусолога, и недостатки.

"Вот только цитидином наш Мьёльнир уж слишком хорошо притворяется. Настолько, что наши ферменты этот самый поддельный цитидин тоже принимают за настоящий. От этого и наши собственные мРНК могут пострадать. Клеточный метаболизм чуть придавится, а потом придёт в норму", — пишет Баранова.

Опасность "молнупиравир", по словам учёного, представляет для развивающихся человеческих эмбрионов, так как они не смогут остановить программу своего развития на неделю.

"Поэтому нет сомнений — Мольнупиравир выйдет в свет в коробочке с жирным подчеркиванием, что беременным его нельзя", — отмечает специалист.

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