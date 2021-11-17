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Правительство обсуждает выдачу QR-кодов лицам с антителами к коронавирусу

Здоровье

Правительство обсуждает вопрос выдачи QR-кодов людям, имеющим антитела к коронавирусу.

Правительство обсуждает выдачу QR-кодов лицам с антителами к коронавирусу

"По антителам вопрос значимый, он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения", — сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, слова которой приводит ТАСС.

Попова подчеркнула, что решение по этому вопросу должно быть "очень взвешенным" и оно не будет озвучено, пока решение не проработают со всех сторон.

Ранее сообщалось, что те, кто бессимптомно перенес коронавирус, могут получить QR-код, если есть положительный ПЦР-тест. Об этом рассказал "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. По его словам, количество антител не поможет получить QR-код. Таких инициатив пока у законодателей нет.

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Автор: Максимс Краюшкинс, Куратор: Елена Андреева
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