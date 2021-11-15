QR-код могут получить бессимптомно перенёсшие коронавирус - Хубезов

Те, кто бессимптомно перенес коронавирус, могут получить QR-код, если есть положительный ПЦР-тест. Об этом рассказал "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

По его словам, количество антител не поможет получить QR-код. Таких инициатив пока у законодателей нет.

"Сейчас тест-систем огромное количество, и непонятно, какое число антител считать большим, какое небольшим, и что защитит и что не защитит", — сказал Хубезов.

12 ноября в России с предложением создать единый регистр граждан с антителами к COVID-19 выступил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Днем ранее ведущая программы "Жить здорово!" Елена Малышева рассказала, является ли уровень антител основанием для получения QR кода и отвода от прививки.

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