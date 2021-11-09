EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Гузеева сделала оптимистичный прогноз, наблюдая за птицами
Песков: в Кремле не обсуждают введение QR-кодов на транспорте
Сын топ-менеджера российского McDonald’s исчез в Москве
Садальский прокомментировал награждение Гинцбурга
Врач-инфекционист Тимаков объяснил популярность вакцины "КовиВак"
Песков не смог ответить на вопрос о сроках следующей встречи Путина и Байдена
Песков прокомментировал ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе
Новый директор МХАТа не собирается платить Бузовой
Возможна война между мировыми державами в Европе - Мартин Шульц

Специалист Минздрава рассказал, как правильно носить маски на улице

Здоровье

Защитные маски нужно носить на улице только тогда, когда вы окружены большим количеством людей. В других случаях маску лучше не надевать, так как она быстро намокает и может привести к раздражениям. Об этом агентству Ura.ru рассказал доктор медицинских наук, врач-педиатр, главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев.

Специалист Минздрава рассказал, как правильно носить маски на улице

"Если рядом с вами мало людей, нет необходимости быть в маске на улице. Так как она намокает, теряет свои защитные свойства, начинает раздражать кожу и менять её придётся чаще. Если же вокруг много людей, маску лучше надеть. Если человек находится на улице и рядом никого нет, то маска ему не нужна. Риск заразиться в этом случае минимален".

Иммунолог и врач-терапевт Ирина Ярцева согласна со своим коллегой:

"Носить маску на улице не надо. Маски нужны для помещений. Хотя с другой стороны, она защищает от ветра, если будет сильный ветер, то лицо может обморозиться".

Специалист напомнила, что при заходе в помещение с улицы зимой нужно обязательно поменять маску на новую и сухую.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Главный врач-эпидемиолог Алтайского края объяснила, как правильно носить медицинскую маску
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Песков: в Кремле не обсуждают введение QR-кодов на транспорте
Врач из Великобритании объяснила, почему привитые пациенты умирают от COVID-19
Сын топ-менеджера российского McDonald’s исчез в Москве
Садальский прокомментировал награждение Гинцбурга
Врач-инфекционист Тимаков объяснил популярность вакцины "КовиВак"
Песков не смог ответить на вопрос о сроках следующей встречи Путина и Байдена
Песков прокомментировал ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе
Новый директор МХАТа не собирается платить Бузовой
Белоруссия прекратила поставки электроэнергии на Украину. Или нет?
Возможна война между мировыми державами в Европе - Мартин Шульц
Популярное
Мир. Новости мира
Аналитик счёл "почти неизбежным" военное столкновение Белоруссии и Польши

Перспектива прямого военного столкновения Белоруссии и Польши никогда ещё не была так очевидна, как сейчас, считает политолог Александр Носович.

Аналитик счёл "почти неизбежным" военное столкновение Белоруссии и Польши
В профсоюзе сотрудников "скорой" рассказали об опасном побочном эффекте вакцины
Здоровье
В профсоюзе сотрудников "скорой" рассказали об опасном побочном эффекте вакцины
Шоу-бизнес
Сестра Ротару объяснила, почему певица бросила свою виллу в Крыму
Здоровье
Малышева объяснила, какую российскую вакцину из трёх лучше выбрать
Любовь Степушова НАТО не поможет Польше в конфликте с Белоруссией Любовь Степушова Ирина Шлионская Мозг подключат к компьютеру напрямую Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Потушить солнце: стартовал новый проект Билла Гейтса? Дмитрий Соколов
Здоровье
Сколько при COVID-19 может держаться высокая температура, рассказал терапевт
Мир. Новости мира
"Лучше замерзать, чем договариваться с Россией" — Кулеба
Мария Шукшина обратилась к россиянам со странным завлением
Шоу-бизнес
Мария Шукшина обратилась к россиянам со странным завлением
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников