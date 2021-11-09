Специалист Минздрава рассказал, как правильно носить маски на улице

Защитные маски нужно носить на улице только тогда, когда вы окружены большим количеством людей. В других случаях маску лучше не надевать, так как она быстро намокает и может привести к раздражениям. Об этом агентству Ura.ru рассказал доктор медицинских наук, врач-педиатр, главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев.

"Если рядом с вами мало людей, нет необходимости быть в маске на улице. Так как она намокает, теряет свои защитные свойства, начинает раздражать кожу и менять её придётся чаще. Если же вокруг много людей, маску лучше надеть. Если человек находится на улице и рядом никого нет, то маска ему не нужна. Риск заразиться в этом случае минимален".

Иммунолог и врач-терапевт Ирина Ярцева согласна со своим коллегой:

"Носить маску на улице не надо. Маски нужны для помещений. Хотя с другой стороны, она защищает от ветра, если будет сильный ветер, то лицо может обморозиться".

Специалист напомнила, что при заходе в помещение с улицы зимой нужно обязательно поменять маску на новую и сухую.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.