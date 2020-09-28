Профессор Воробьев: эффективность прививки от гриппа никем не доказана

Почему ношение масок бесполезно и даже опасно, как можно защититься от COVID и есть ли смысл прививаться от гриппа, рассказал ведущему "Правды.ру" Игорю Буккеру председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Андреевич Воробьев.

Маски бесполезны

— Павел Андреевич, осенью мы ожидаем сезонные заболевания ОРВИ, гриппом. В этом году они отягощены коронавирусной инфекцией COVID-19. Как мы эту осень будем переживать с точки зрения медицины?

— Так же, как переживали предыдущие осени, зимы и весны. Да, вспышка респираторных инфекций будет хуже, чем в предыдущие годы, потому что долгая изоляция людей друг от друга приведет к тому, что будет много заражений, которых не должно было быть, если бы люди общались все эти месяцы. Каждый у себя накапливал какие-то инфекции, теперь все пришли и друг другу их передают.

— Сейчас рекомендуют дистанцию держать, маски носить. Ваше мнение?

— Я категорически против масок, они не работают, это известно. Удивительная мимикрия: ВОЗ (уже все над ней смеются) все время писала, что маски нужны только больным и тем, кто ухаживает за пациентом, хирургам естественно. Вдруг в июне, когда во всем мире инфекция пошла, ВОЗ сказала: нет, маски надо носить. Никаких доказательств, никаких обоснований этому нет. До этого проводилось много исследований по поводу масок, было доказано, что маски не работают.

Единственная мера, чья эффективность доказана, — это мытье рук. Не ношение перчаток, а именно мытье рук.

Не бесконечными растворами, которые смывают защитную пленку с кожи (она покрыта жиром, иммуноглобулинами — это защищает нас), а обычное мытье с мылом под водой.

— Обычное мытье мылом под водой — это не всегда возможно. Даже в общественных местах, бывает, нет мыла.

— Вода-то есть.

— Хорошо. А если человек в общественном транспорте держится за поручни?

— Это сказки из серии бытового сифилиса. Бытового сифилиса нет, но рассказов очень много о том, как им заражаются. Есть анекдот про Маяковского. Он пил всегда пиво от ручки. И однажды он стоял напротив человека, который тоже так пьет. Тот спрашивает: "Почему ты так пьешь?" — "Чтобы не заразиться. А ты?" — "А я чтобы других не заразить". О бытовой передачи вирусов мы не знаем. Про коронавирус и грипп тем более таких данных нет.

— СМИ еще во время карантина сообщали, что маски совершенно бесполезны во время прогулок на улице. Там только пыль скапливается.

— Конечно, это вообще бессмысленно. Заражение происходит от большого количества вируса. Маска неприятна тем, что на ней вирус может накапливаться. И потом, когда вы ее снимаете, вы все равно вдохнете этот аэрозоль, содержащий большое количество вируса. Это касается и средств индивидуальной защиты (СИЗ), которые врачи носят.

Это одна из причин мощного заражения среди врачей: при снятии СИЗ происходит их обсеменение вирусами.

Прививки от гриппа не эффективны

— Как вы относитесь к тому, что нам массово предлагают прививку от гриппа — и детям, и взрослым?

— Мы в 2016 году проводили метаанализ — исследование всех исследований, которые были опубликованы на тот момент.

Мы не нашли доказательств эффективности прививки от гриппа.

Вряд ли с 2016 года что-то изменилось. Публикуется в один год, что прививка для данной группы эффективна, через год-другой выходит новая публикация, что и этой группе прививка тоже не помогает. Создается впечатление, что прививка от гриппа неэффективна. Кроме того, грипп — это лишь 5% респираторных инфекций, которыми человек болеет ежегодно. Поэтому даже если вы снижаете процент заболеваемости гриппом, то в общей толпе это будет незаметно.

— Говорят, что после гриппа наступают изменения в организме, которые хуже, чем от обычной простуды. Это так?

— После — не знаю, во время гриппа — да. Вот грипп H1N1, который мы называли свиным, сопровождался тяжелым поражением легких, напоминающим ковидное поражение легких, но с высокой степенью летальности. Мы научились это лечить, у нас есть опыт снижения летальности в 10 раз.

Летальность не высока

— В чем основная опасность вирусной инфекции?

— Основная опасность — это провокация других болезней у тех, кто болен, в первую очередь:

пожилых,

больных сахарным диабетом,

с серьезными сердечными проблемами, чаще всего с сердечной недостаточностью.

В меньшей степени возможно обострение хронической обструктивной болезни легких или бронхита курильщика. Но здесь обычно смертей не наступает. В обострении нет ничего страшного. А вот у пожилых, к сожалению, обычно букет различных заболеваний, организм изношен на бытовом уровне (сосуды склерозированы, давление плохое). Любые респираторные инфекции для них чреваты смертельным исходом. Поэтому именно в домах престарелых огромная летальность.

— Чем обусловлена такая высокая смертность от COVID-19 по сравнению, допустим, с гонконгским гриппом, от которого была тоже большая летальность?

— Летальность от COVID не очень высокая, как мы и предполагали. Зависит от того, как считать. Например, писали, что в Швеции высокая летальность. Но во многих европейских странах:

в Швеции,

Финляндии,

Италии и других

60-70 % смертей — в домах престарелых. Очень много пожилых людей в Европе. Они оказываются в замкнутом пространстве, где легко распространяется инфекция, и именно они являются группой риска.

— Какие мифы СМИ распространяли о коронавирусной инфекции?

— Я не отрицаю наличие вируса, но все, что вокруг этого заболевания, сплошной фейк. Каждый день что-то новое. То человек заразен 90 дней, то группа крови — это главная причина смертности, то препарат от малярии используют повсеместно, пока не выяснилось, что он приводит к смерти. И так далее, и так далее.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Марина Севастьянова