Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Игорь Буккер

Профессор Воробьев: эффективность прививки от гриппа никем не доказана

Почему ношение масок бесполезно и даже опасно, как можно защититься от COVID и есть ли смысл прививаться от гриппа, рассказал ведущему "Правды.ру" Игорю Буккеру председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Андреевич Воробьев.

Маски бесполезны

— Павел Андреевич, осенью мы ожидаем сезонные заболевания ОРВИ, гриппом. В этом году они отягощены коронавирусной инфекцией COVID-19. Как мы эту осень будем переживать с точки зрения медицины?

— Так же, как переживали предыдущие осени, зимы и весны. Да, вспышка респираторных инфекций будет хуже, чем в предыдущие годы, потому что долгая изоляция людей друг от друга приведет к тому, что будет много заражений, которых не должно было быть, если бы люди общались все эти месяцы. Каждый у себя накапливал какие-то инфекции, теперь все пришли и друг другу их передают.

— Сейчас рекомендуют дистанцию держать, маски носить. Ваше мнение?

— Я категорически против масок, они не работают, это известно. Удивительная мимикрия: ВОЗ (уже все над ней смеются) все время писала, что маски нужны только больным и тем, кто ухаживает за пациентом, хирургам естественно. Вдруг в июне, когда во всем мире инфекция пошла, ВОЗ сказала: нет, маски надо носить. Никаких доказательств, никаких обоснований этому нет. До этого проводилось много исследований по поводу масок, было доказано, что маски не работают.

Единственная мера, чья эффективность доказана, — это мытье рук. Не ношение перчаток, а именно мытье рук.

Не бесконечными растворами, которые смывают защитную пленку с кожи (она покрыта жиром, иммуноглобулинами — это защищает нас), а обычное мытье с мылом под водой.

— Обычное мытье мылом под водой — это не всегда возможно. Даже в общественных местах, бывает, нет мыла.

— Вода-то есть.

— Хорошо. А если человек в общественном транспорте держится за поручни?

— Это сказки из серии бытового сифилиса. Бытового сифилиса нет, но рассказов очень много о том, как им заражаются. Есть анекдот про Маяковского. Он пил всегда пиво от ручки. И однажды он стоял напротив человека, который тоже так пьет. Тот спрашивает: "Почему ты так пьешь?" — "Чтобы не заразиться. А ты?" — "А я чтобы других не заразить". О бытовой передачи вирусов мы не знаем. Про коронавирус и грипп тем более таких данных нет.

— СМИ еще во время карантина сообщали, что маски совершенно бесполезны во время прогулок на улице. Там только пыль скапливается.

— Конечно, это вообще бессмысленно. Заражение происходит от большого количества вируса. Маска неприятна тем, что на ней вирус может накапливаться. И потом, когда вы ее снимаете, вы все равно вдохнете этот аэрозоль, содержащий большое количество вируса. Это касается и средств индивидуальной защиты (СИЗ), которые врачи носят.

Это одна из причин мощного заражения среди врачей: при снятии СИЗ происходит их обсеменение вирусами.

Прививки от гриппа не эффективны

— Как вы относитесь к тому, что нам массово предлагают прививку от гриппа — и детям, и взрослым?

— Мы в 2016 году проводили метаанализ — исследование всех исследований, которые были опубликованы на тот момент.

Мы не нашли доказательств эффективности прививки от гриппа.

Вряд ли с 2016 года что-то изменилось. Публикуется в один год, что прививка для данной группы эффективна, через год-другой выходит новая публикация, что и этой группе прививка тоже не помогает. Создается впечатление, что прививка от гриппа неэффективна. Кроме того, грипп — это лишь 5% респираторных инфекций, которыми человек болеет ежегодно. Поэтому даже если вы снижаете процент заболеваемости гриппом, то в общей толпе это будет незаметно.

— Говорят, что после гриппа наступают изменения в организме, которые хуже, чем от обычной простуды. Это так?

— После — не знаю, во время гриппа — да. Вот грипп H1N1, который мы называли свиным, сопровождался тяжелым поражением легких, напоминающим ковидное поражение легких, но с высокой степенью летальности. Мы научились это лечить, у нас есть опыт снижения летальности в 10 раз.

Летальность не высока

— В чем основная опасность вирусной инфекции?

— Основная опасность — это провокация других болезней у тех, кто болен, в первую очередь:

  • пожилых,
  • больных сахарным диабетом,
  • с серьезными сердечными проблемами, чаще всего с сердечной недостаточностью.

В меньшей степени возможно обострение хронической обструктивной болезни легких или бронхита курильщика. Но здесь обычно смертей не наступает. В обострении нет ничего страшного. А вот у пожилых, к сожалению, обычно букет различных заболеваний, организм изношен на бытовом уровне (сосуды склерозированы, давление плохое). Любые респираторные инфекции для них чреваты смертельным исходом. Поэтому именно в домах престарелых огромная летальность.

— Чем обусловлена такая высокая смертность от COVID-19 по сравнению, допустим, с гонконгским гриппом, от которого была тоже большая летальность?

— Летальность от COVID не очень высокая, как мы и предполагали. Зависит от того, как считать. Например, писали, что в Швеции высокая летальность. Но во многих европейских странах:

  • в Швеции,
  • Финляндии,
  • Италии и других

60-70 % смертей — в домах престарелых. Очень много пожилых людей в Европе. Они оказываются в замкнутом пространстве, где легко распространяется инфекция, и именно они являются группой риска.

— Какие мифы СМИ распространяли о коронавирусной инфекции?

— Я не отрицаю наличие вируса, но все, что вокруг этого заболевания, сплошной фейк. Каждый день что-то новое. То человек заразен 90 дней, то группа крови — это главная причина смертности, то препарат от малярии используют повсеместно, пока не выяснилось, что он приводит к смерти. И так далее, и так далее.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Марина Севастьянова

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы коронавирус игорь буккер павел воробьев вакцина от коронавируса
Новости Все >
Хабиб стал седьмым среди самых продаваемых спортсменов
На юге Москвы задержали автоугонщика
На Марсе хотят вырастить авокадо
Павлюченкова вышла во второй круг "Ролан Гаррос"
Умерла звезда сериала "Мисс Шерлок" Юко Такуэти
Самарский губернатор предложил Белоруссии экономическое сотрудничество
Опрос: медучреждения не готовы ко второй волне COVID-19
"Зенит" сделал предложение "Удинезе" по переходу Де Пауля
Россия выделит молдавским фермерам до полумиллиарда рублей
Джеймс Кэмерон завершил съёмки фильма "Аватар 2"
Последние материалы
Джеймс Кэмерон завершил съёмки фильма "Аватар 2"
Жителей Центральной России ждёт "второй кусочек бабьего лета"
Сын Плющенко показал новую программу "Пираты Карибского моря"
Профессор Воробьев: эффективность прививки от гриппа никем не доказана
Хирурги удалили зеленоградцу четыре килограмма опухолей
В Санкт-Петербурге задержан муниципальный депутат
Ориентиры будущего: Украине поставили в пример Уругвай
Что случится в США, если Трамп проиграет?
Курс евро впервые за последние четыре года превысил 92 рубля
Певица МакSим впервые появилась на публике после длительного затишья
Популярное
Интересные Новости
Шэрон Стоун: не американцам судить Россию и её мудрого президента

Российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали свою беседу с Шэрон Стоун.

Шэрон Стоун: не американцам судить Россию и её мудрого президента
Протестующие в Минске заблокировали проспект Независимости
Новости Белоруссии
Протестующие в Минске заблокировали проспект Независимости
Новости Белоруссии
ОМОН начал возводить заграждения возле резиденции Лукашенко
Российский шоу-бизнес
Подписчики Королёвой и Тарзана: "Это была дешёвая мыльная опера"
Любовь Степушова Турция начала войну в Карабахе. Что делать России? Любовь Степушова Усам Оздемиров Грядет ли в Европе четвертый рейх? Усам Оздемиров Василий Амирджанов Космическую программу России заменит кинематограф Василий Амирджанов
Комментарии
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Прогноз-2021: ядерный теракт, голод и война
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Президент России в числе лауреатов Шнобелевской премии
До 2022 года карантин может быть введен в любой момент
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
В Карабах из России могут отправиться 20 тысяч добровольцев
Следом за Хабаровском — Иркутск? КПРФ обещает жесткий ответ
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Премьер Армении позвонил президенту России
Коллекторы начали "охоту" на беднеющих россиян
Премьер Армении позвонил президенту России
Протестующие в Минске заблокировали проспект Независимости
Протестующие в Минске заблокировали проспект Независимости
Макрон призывает Лукашенко уйти в отставку
Подтверждено согласие США признать Крым в 2014 году
Завод в Испании затопило красным вином
Рэдклифф отказался работать на киноплощадке под руководством Роулинг
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Коллекторы начали "охоту" на беднеющих россиян
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников