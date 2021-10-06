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Иммунолог рассказал, как спрогнозировать течение коронавируса

Здоровье

Врач-иммунолог и доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что влияет на выживаемость людей с тяжелой формой новой коронавирусной инфекцией. Своим мнением эксперт поделился с "Радио 1".

Иммунолог рассказал, как спрогнозировать течение коронавируса

Так, врач отметил, что таким показателем является уровень специфических антител против спайкового белка вируса SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. Это позволяет определить, когда человек начал болеть и на каком сроке.

"Можно оценить вероятность заболевания человека: определить эти антитела до вакцинации и попытаться что-то спрогнозировать", — заявил иммунолог.

Эксперт также отметил, что определение общего уровня антигенов и количества вирусной РНК в крови — это прогностический показатель для вычисления вероятности смерти.

"Я считаю, что если эти вещи есть в крови и они определяются, то это уже за 2-3 дня до смерти: когда все барьеры защитные рухнули, иммунитет уже не работает. Во всех остальных случаях кровь стерильна — вирус там не может выжить", — рассказал Жемчугов.

Ранее врач-рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов отметил, как COVID-19 снижает ожидаемую продолжительность жизни. Так, коронавирус поражает свёртывающую систему крови, то есть систему гемостаза, и способствует тромбообразованию.


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