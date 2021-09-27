Люди с вирусом герпеса в фазе обострения менее поддаются действию COVID-19, заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. По его словам, один вирус в организме человека "компенсирует" попытки другого проникнуть в клетки.
"Существуют лишь исследования, подтверждающие, что пациенты с вирусом герпеса в фазе обострения менее подвержены заражению COVID-19", — пояснил Исаев телеканалу НТВ.
Исаев уточнил, что во время любого вирусного заболевания у человека увеличивается количество интерферона, который выделяется на слизистых, что и защищает от других инфекций.
Ранее эксперты заявляли, что проникнуть в организм COVID-19 не может и при острой фазе ОРВИ. Однако медики отмечают, что как только предыдущая "зараза" покидает организм или уходит "в спячку", её место может занять коронавирус.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Специалисты назвали более уязвимую группу в новую волну пандемии