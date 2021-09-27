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Российские учёные рассказали, кто не заразится COVID-19 и причём тут герпес

Здоровье

Люди с вирусом герпеса в фазе обострения менее поддаются действию COVID-19, заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. По его словам, один вирус в организме человека "компенсирует" попытки другого проникнуть в клетки.

Российские учёные рассказали, кто не заразится COVID-19 и причём тут герпес

"Существуют лишь исследования, подтверждающие, что пациенты с вирусом герпеса в фазе обострения менее подвержены заражению COVID-19", — пояснил Исаев телеканалу НТВ.

Исаев уточнил, что во время любого вирусного заболевания у человека увеличивается количество интерферона, который выделяется на слизистых, что и защищает от других инфекций.

Ранее эксперты заявляли, что проникнуть в организм COVID-19 не может и при острой фазе ОРВИ. Однако медики отмечают, что как только предыдущая "зараза" покидает организм или уходит "в спячку", её место может занять коронавирус.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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