Врач рассказал, на кого "нацелилась" четвёртая волна COVID-19

По словам врача-инфекциониста, иммунолога, директора Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгия Викулова, новыми жертвами COVID-19 преимущественно станут молодые люди. По мнению врача, такая уязвимость обусловлена активным образом жизни.

В группу риска врач отнёс людей от 18 до 45 лет.

Однако Викулов уточнил, что такой вывод не уменьшает риск заражения у пожилых людей и подростков.

Ранее российские вирусологи опровергли заявления о четвёртой волне коронавируса. По мнению врачей, заболеваемость растёт из-за нежелания прививаться. Как уточнили специалисты, всё ещё длиться третья волна и новой пока не предвидится.

Кроме прививок, вирусологи назвали несколько факторов, влияющих на заболеваемость:

увеличение социальных контактов

сезонное похолодание

За минувшие сутки от коронавируса скончались 805 человек, что на 17 пациентов меньше, чем в минувшую субботу. Согласно официальной информации портала "Стопкоронавирус.рф", выявлено 22 498 тысяч заболевших. Всего за период пандемии вирус выявили у 7 420 913 человек.

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