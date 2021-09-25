Вирусолог объяснил, почему в России нет четвертой волны

Вирусолог и член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что сегодня никакой четвертой волны коронавируса нет. Он считает, что подъем заболеваемости говорит лишь о росте социальных контактов.

Нетесов полагает, что сейчас до сих пор длится "третья волна". По его мнению, она просто затянулась, это спровоцировано новым штаммом "дельта".

Эксперт также отметил, что заболеваемость в какой-то момент стала снижаться, однако свою роль сыграл сезонный фактор — возросло число социальных контактов.

"По факту, мы на графиках видим просто очень длинную третью волну", — заявил вирусолог в эфире "Радио России".

Напомним, что за последние сутки в России умерли 822 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Это на 6 человек больше, чем днём ранее. Общее количество летальных исходов возросло до 203 095. Кроме того, за минувшие сутки в России подтвержден 22 041 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии заболели 7 398 415 жителей. Сейчас лечение от COVID-19 в медучреждениях проходят более 600 тысяч человек.

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