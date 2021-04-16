Заболевшие ОРВИ избавлены от COVID-19

Синхронное заражение несколькими инфекциями ослабляет организм, облегчая инфицирование другим патогеном. Одновременное заражение несколькими типами вирусов — относительно распространенное явление, которое вполне может уберечь вас от коронавируса.

Насморк

Хорошие новости для тех, кто простудился

В мартовском номере журнала Journal of Infectious Diseases, в котором освещаются вопросы инфекционных заболеваний, помещена статья о том, что коинфекция, когда риновирусы подавляют репликацию ответственного за COVID-19 вируса SARS-CoV-2, поможет не стать жертвой нынешней пандемии.

Напомним, риновирусная инфекция поражает нос и носоглотку. По статистике, на долю риновирусной инфекции приходится до 40% всех вирусных простудных заболеваний.

Большинству эти симптомы отлично известны:

першение в горле;

заложенность носа;

насморк;

чихание;

иногда на губах и у носа выскакивает герпес;

отсутствие обоняния.

Тем не менее уверенно распознать эту массовую разновидность ОРВИ, чтобы не спутать с COVID-19, помогают серологические и вирусологические исследования.

"Взаимодействие вирусов с вирусами влияет на эпидемиологию респираторных инфекций. Вызывающий острый вирусный ринофарингит риновирус является наиболее распространенным респираторным вирусом человека. Взаимодействия между риновирусами и совместно циркулирующими респираторными вирусами формируют эпидемиологию вируса на уровне отдельного индивида и популяции. Риновирус человека вызывает реакцию интерферона, которая блокирует репликацию SARS-CoV-2. Математическое моделирование показывает, что это взаимодействие вируса с вирусом, вероятно, окажет влияние на всю популяцию, поскольку рост распространенности риновируса приведет к сокращению числа новых случаев COVID-19", — сказано в аннотации по результатам исследования.

Простуда нам поможет

В университете Глазго поставили эксперимент с зараженными риновирусом, вирусом SARS-CoV-2 и обоими вирусами одновременно слоями клеток, которые воспроизводят условия в дыхательных путях. При коинфекции вирус SARS-CoV-2 реплицировался намного медленнее, а вот на репликацию риновируса наличие или отсутствие SARS-CoV-2 никак не повлияло. Предположительно, риновирусная инфекция активно защищает наш организм от коронавируса.

Коронавирус в России

Компьютерное моделирование показало, что частое инфицирование населения риновирусом приведет к снижению частоты заражения SARS-CoV-2. Результаты подтверждают, что риновирусные инфекции подавляют репликацию SARS-CoV-2, что в свою очередь может снизить количество новых случаев инфицирования среди населения.

Если вы не вакцинировались от коронавируса

Тут следует добавить, не только не сделали прививку, но и не переболели COVID-19, вам выпадет шанс не подхватить эту заразу, если вы элементарно схватите простуду.

А вот ослабленный насморком и кашлем организм — уже спустя неделю после выздоровления — навряд ли справится с вирусом SARS-CoV-2. По причине дефицита интерферонов.

Долгосрочный иммунитет с выработкой конкретных антител достигается исключительно при непосредственном контакте с вирусом, либо при вакцинации.

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