В России снова зафиксировали свыше 800 смертей от COVID-19 за сутки

За сутки в РФ умерли 822 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Это на 6 человек больше, чем днём ранее. Общее количество летальных исходов возросло до 203 095.

Как сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом, свыше 800 смертей медики фиксируют пятый дней подряд. Последний раз такую высокую смертность наблюдали в середине прошлого месяца. Условная летальность увеличилась до 2,75% по стране.

Так, в Москве скончались 63 пациента, в Санкт-Петербурге — 50, в Свердловской области — 40, в Красноярском крае — 34.

Кроме того, за минувшие сутки в России подтвержден 22 041 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии заболели 7 398 415 жителей. Сейчас лечение от COVID-19 в медучреждениях проходят более 600 тысяч человек.

Выздоровели за сутки 16 325 россиян. С начала пандемии коронавирус победили 6 590 933 пациента.

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