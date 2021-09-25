Группу исследователей коронавируса распустили из-за предвзятости

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что он распустил группу ученых журнала Lancet, которые занимались исследованием происхождения коронавируса.

Причиной стала связь членов группы с EcoHealth Alliance. Отмечается, что эта некоммерческая организация, базирующаяся в Нью-Йорке, с 2020 года находится под пристальным вниманием членов Конгресса и других официальных лиц США. Контроль со стороны государства связан с тем, что исследователи занимались коронавирусами летучих мышей в Уханьском институте вирусологии, где был впервые обнаружен COVID-19.

"Я просто не хотел, чтобы целевая группа была так явно вовлечена в один из основных вопросов всего этого поиска истоков, которым был EcoHealth Alliance", — сказал Сакс.

При этом один из членов рабочей группы заявил, что у расформированной группы не может быть конфликта интересов, который мешал бы ей собирать и оценивать данные о том, как вирус попал в человеческое население.

Ранее стало известно, что в Китае хотели заразить летучих мышей коронавирусами ещё до пандемии. Известно, что вирусологи направляли письмо в Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США, в котором просили выделить 14 миллионов долларов на создание вирусов-химер. Эти соединения способны легко заразить вирусом людей.





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