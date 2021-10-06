Действительно ли пандемия COVID-19 снизила ожидаемую продолжительность жизни, какие факторы на это повлияли и стоит ли осенью делать прививку от гриппа, рассказал Pravda.Ru врач-рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов.
— Игорь, по статистике, из-за COVID-19 сократилась ожидаемая продолжительность жизни ещё в 2020 году, причём на самую большую величину со времён окончания Второй мировой войны. Это более чем на 6 месяцев (на полгода) по сравнению с 2019 годом. Вы как практик подтверждаете подобную информацию?
— Сокращение ожидаемой продолжительности жизни из-за пандемии связано как смертностью, вызванной самим заболеванием, так и с осложнениями от него. Коронавирус поражает свёртывающую систему крови, то есть систему гемостаза, и способствует тромбообразованию.
Мы столкнулись в начале пандемии с высокой смертностью от тромбозов, тромбоэмболии лёгочной артерии, острого тромбоза коронарных артерий, что приводит к остановке сердца, острому инфаркту миокарда.
То есть на первом месте стоит смерть от сердечно-сосудистых заболеваний. Второй фактор, с которым связана пандемия, это обострение хронических заболеваний. У людей, переболевших коронавирусом, смерть наступает от обострения хронических заболеваний: сахарного диабета, хронического заболевания почек, онкологии.
Третий фактор — за время пандемии у людей резко изменился образ жизни: требование сидеть дома, не ходить на работу — ещё и эмоциональный фон. Коронавирус действует также на состояние центральной нервной системы, приводит к развитию бессонницы, снижению эмоционального фона, обострению психических заболеваний.
Переход к малоподвижному образу жизни приводит к снижению иммунитета и к тому, что депрессивный фон во всём мире вырос. Ведь люди не имеют возможности свободно передвигаться, ходить на работу, общаться.
— Разводы ещё добавились. Помните, как много было разводов после самоизоляции?
— Конечно. Люди вынуждены дома быть, на ограниченных площадях, сидеть за одним компьютером с тремя детьми. Это здоровья не прибавляет, и тоже накладывает свой отпечаток.
— В тюрьмах и пенитенциарных заведениях люди тоже иногда скученно сидят. Как там обстоят дела? Там же раньше всегда туберкулёз был.
— Совершенно верно, туберкулёз. А сейчас в местах лишения свободы идёт рост ВИЧ-инфицированных, это не связано с COVID-19. Но туберкулёз никуда не делся. Сейчас в Москве рост заболеваемости туберкулёза, сифилиса, про которые мы раньше и думать забыли. Сейчас они есть параллельно с новой коронавирусной инфекцией.
— Сейчас всё внимание уделяется коронавирусу. Все другие болезни как бы закрыты им.
— Да. Мы как-то переключились на него и перестали заниматься другими заболеваниями. Многие лечебные учреждения переквалифицировались именно на коронавирусных больных в связи с тем, что заболеваемость достаточно большая, не хватает мест. И сейчас мы столкнулись с тем, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, обращаются с осложнениями:
Во всём мире, кроме лечения от коронавирусной инфекции, здравоохранение занимается реабилитацией уже переболевших людей.
— Вы как рефлексотерапевт чем можете помочь?
— Рефлексотерапия эффективна для лечения бессонницы, нормализации состояния нервной системы. Кроме того, что она обладает сильным противовоспалительным, противоболевым действием и повышает иммунитет.
Любая инфекция сопровождается снижением иммунитета. Наша задача — восстановить защиту организма, и с этим рефлексотерапия справляется хорошо. Там, кроме иглоукалывания, много других методов. И к банкам мы сейчас возвращаемся при нарушении кровообращения, органов дыхания.
— Сейчас делают сезонную прививку против гриппа. Причём даже в дошкольных учреждениях детям, которым ещё не делают вакцину против COVID-19. Ваше отношение к этому?
— В своё время я работал в крупной медицинской организации. И нам всем перед началом эпидемии делали вакцину "Ваксигрипп". Я перенёс её тяжело. Но сейчас, когда идёт такая ситуация, я всем советую прививаться. И детей прививать. Потому что дети болеют. Сейчас мы слышим практически каждый день истории, что дети пришли из школы, принесли сопли, лежат с температурой, кашляют.
Единственное, что прививаться нужно пораньше — летом, чтобы войти в осень уже привитым. Потому что осенью начинаются лёгкие респираторные инфекции:
То есть человек, как правило, не всегда здоров, повышается степень контакта с заболевшими людьми.
Прививаться нужно пораньше, когда человек чувствует себя хорошо. Когда у него какие-то симптомы появились, тогда прививаться нельзя, потому что это может привести к обострению.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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