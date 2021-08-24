Вакцину "Ковивак" модифицируют под новые штаммы коронавируса

Центр имени Чумакова планирует модифицировать вакцину "Ковивак" под новые штаммы коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя центра Айдара Ишмухаметова.

По его словам, в настоящее время специалисты центра уже выделили штамм "дельта". Он станет основой модифицированной вакцины.

"Мы делаем все подготовительные этапы для того, чтобы сделать новую вакцину. Вопрос о доработке не стоит. Просто вместо предыдущего "альфа" в этой вакцине будет присутствовать "дельта" штамм", — заявил Айдар Ишмухаметов.

Он рассказал, что осенью в Центре имени Чумакова рассчитывают получить разрешение на проведение третьей стадии клинических испытаний препарата "Ковивак" на людях старше 60 лет.

"Нам разрешена третья поствакционная стадия. На 60 плюс мы ещё разрешение не получили. Мы его ожидаем недели через две, ориентировочно — в сентябре", — уточнил директор центра.

Ранее стало известно, что Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи модифицировал под штамм "дельта" противокоронавирусную вакцину "Спутник V".

По словам директора центра Александра Гинцбурга, о том, насколько эффективным будет вариант вакцины, разработанный на основе штамма "дельта", пока сказать нельзя.

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