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Автор Олег Артюков

Вакцину Moderna признали лучшей: почему это разозлило российских специалистов

Общество

Вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Moderna и Национальным институтом здоровья США, была признана лучшей на Всемирном конгрессе вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021). Известие на сообщение об этом вызвало резкие комментарии в России.

Вакцину Moderna признали лучшей: почему это разозлило российских специалистов

"Конкурс" вакцин

Препарат Moderna обошел в рейтинге вакцины AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech, "Спутник V" и препарат для животных Zoetis.

Кроме того, вакцина этой компании по версии организаторов конгресса является "Лучшей новой технологией/платформой вакцины". В этой категории она обогнала разработки BioNtech, Inovio, Janssen, Medicago, Novavax, Vaccitech и GeneOne Life Science. Параметры, по которым отбирались финалисты и победитель, не уточняются.

Стоит заметить, что сейчас акценты в западной пропаганде смещаются — подчеркивается, что вакцины от Moderna и Pfizer/BioNtech разработаны на основании новейших достижений науки. И, следовательно, куда более перспективны по сравнению с другими вакцинами. В том числе и российской "Спутник V". Ранее эксплуатировался тезис о "неэффективности" российской вакцины, но он оказался несостоятельным.

Реакция российских специалистов

Новость о признании вакцины Moderna лучшей достаточно резко прокомментировали в России. Спорным и странным его назвал директор российского Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Цена вопроса порядка 100 миллиардов долларов. Признать "Спутник V" — это отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был, напомню, в Вашингтоне", — отметил ученый.

Он уточнил, что вакцина компании Moderna сделана на той же платформе, что и вакцина компании Pfizer. По словам Александра Гинцбурга, отдавать победу последней "совсем было неприлично", потому что количество смертей на сто тысяч прививок там в 25 раз больше, чем у AstraZeneca, от которой уже отказались власти многих стран.

"Могу сказать, что совершенно непонятно, по каким параметрам все это оценивалось, если учитывать высокую смертность от РНК-содержащих вакцин и от AstraZeneca, которая, между прочим, тоже высокая, но гораздо меньше, чем у РНК-содержащих вакцин. Странное такое решение", — цитирует Гинцбурга ТАСС.

"Если бы были приведены чёткие критерии, сравнительная характеристика вакцин, по какому-то статистическому показателю вакцина Moderna показывала бы более лучшие результаты по сравнению с другими, тогда можно было бы говорить о каком-то анализе", — приводит РИА "Новости" мнение доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского.

"Как я понимаю, в разработку этот конгресс брал вакцины, которые зарегистрированы либо в США, либо в Евросоюзе, либо в каких-то других странах. А по каким критериям — вообще тёмный лес", — сказал ученый, отметив, что не исключает политической или экономической подоплеки решения.

В общем, негативную реакцию в России можно объяснить недоверием к тем критериям, по которым та или иная вакцина на Западе признается лучшей. Точнее сказать, критерии как таковые неизвестны.

В общем, не скажем ничего нового, если отметим, что ситуация вокруг вакцин крайне политизирована. Ничего хорошо в этом нет, но факт остается фактом.

Еще об одном событии, можно сказать, из ряда вон выходящем: производители "Спутник V" направили в Еврокомиссию письмо с просьбой к еврокомиссару по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона прекратить предвзятые заявления против российской вакцины. Речь ведь не о каком-нибудь общественном деятеле или журналисте, а о высокопоставленном чиновнике. Правда, поможет ли это письмо и прекратит ли Тьерри Бретон свои выпады — вопрос открытый.

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Куратор: Наталия Красовская
Темы "спутник v" александр гинцбург вакцина против коронавируса
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