Эксперт рассказала, как обезопасить ребёнка от РПП

Клинический психолог Марина Начкебия рассказала ФАН об "омоложении" расстройств пищевого поведения. Раньше они затрагивали девушек-подростков от 15 лет. Сейчас возраст опустился на отметку 9-11 лет. Специалистка объяснила, что нужно делать для избежания РПП у детей.

Чем опасно РПП

Чаще всего подростки страдают из-за анорексии. При этом расстройстве они наносят себе вред, ограничивая питание. Отказ от еды может длиться месяцами. Из-за этого у детей возникают функциональные и гормональные проблемы.

Как обезопасить ребенка

Причины расстройств пищевого поведения:

эмоциональный и витаминный голод в младенчестве,

психическая боль,

сложность в принятии материнской части себя,

нездоровые отношения с мамой.

На первом этапе, когда у малыша формируется отношение к еде, мать должна избегать тревог и чувствовать потребности ребенка.

Во время второй стадии ему необходимо отделиться от мамы и сформировать вкусовые предпочтения. Здесь важно сделать так, чтобы у детей были другие способы заявить о себе, не только прием пищи.

Кроме того, необходимо следить за психическим здоровьем ребенка. Он может не осознавать боли и проживать ее с помощью телесных ощущений. Разумеется, у него с мамой не должно быть конфликтов.

Ещё РПП встречается у девушек, которые тяжело переживают пубертат — рост груди и менструацию. Родителям надо объяснять, что в этом нет ничего "грязного".

Психолог подчеркнула, что в случае с РПП не помогают уговоры и рациональные доводы. Необходимо поддерживать ребенка, уделять ему внимание и обращаться за помощью к психотерапевтам.

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