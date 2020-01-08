Расстройство пищевого поведения: компульсивное переедание

Постоянное переедание ведет к различным заболеваниям. Врачи называют этот феномен компульсивным перееданием. Для такой болезни характерны частый прием пищи в больших количествах.

В медицине компульсивное переедание относят к патологическим заболеваниям нервной системы. Состояние, при котором человека принимает пищу по несколько десятков раз в сутки, называется расстройством пищевого поведения.

Людям, страдающим от компульсивного переедания, сложно остановиться от приема пищи. Они могут есть от 10 до 30 раз в день. Клинические исследования показали, что больные часто принимают пищу в одиночестве и даже собирают некоторые запасы продуктов.

При этом больные испытывают чувство стыда, поскольку постоянно принимают пищу и не останавливаются.

Врачи выдвинули гипотезу, что расстройство пищевого поведения является первым симптомом, ведущим к булимии. Однако точных данных об этом пока не существует. Главное отличие от булимии — человек не пытается вызвать у себя рвотный рефлекс.

Причины компульсивного переедания

Как известно, расстройство пищевого поведения формируется из-за нарушений центральной нервной системы. Частым поеданием пищи человек пытается избавиться от проблем, считая, что еда поможет решить их.

Первая причина появления компульсивного переедания — частые стрессы и раздражение. Больной постоянно обвиняет себя в своих проблемах и циклично повторяет прием пищи.

Доказано, что длительная депрессия также вызывает расстройство пищевого поведения. Люди, страдающие от данного заболевания, всегда находятся в подавленном состоянии, имеют низкую самооценку и, как правило, они одиноки.

Еще одна причина компульсивного переедания — прекращение строгой диеты. При соблюдении жесткой диеты человек становится раздраженным, что считается следствием нарушения обменных процессов. В итоге человек просто не выдерживает и начинает учащенно принимать пищу.

Нередко причинами перееданий становятся нарушения участков головного мозга, например, сбои в работе гипоталамуса. В случае нарушения человек теряет чувство насыщения, что не позволяет определить сытость.

Низкая концентрация серотонина — еще одна причина развития расстройства пищевого поведения. Развитие компульсивного переедания также возникает по причине генетической мутации.

Дальнейшее развитие заболевания ведет к повышению веса. От этого страдают сердечное-сосудистая система, желудочно-кишечный тракт и двигательная система человека.

В итоге в ходе длительного переедания существует риск появления:

остеохондроза;

артрита;

гипертензией;

сахарного диабета.

Лечение компульсивного переедания происходит так же, как и при лечении любой другой зависимости. Врачи назначают строгую диету и прописывают лекарственные препараты. В особых случаях понадобится лечение в станционере. В легкой форме человек способен вылечиться самостоятельно, соблюдая интуитивный прием пищи.

Фото:sophrologie-magny.fr