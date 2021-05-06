Россиян предупредили об опасности прогулок под дождём

Прогулки под дождём могут привести к проблемам с кожей, в частности дерматиту, заявила в интервью телеканалу "Звезда" врач-дерматолог и трихолог Наталья Яковлева.

Дело в том, что когда осадки проходят через атмосферу, они впитывают в себя все содержащиеся в ней вещества, в том числе и тяжёлые металлы. Это не вредит волосам, но может негативно отразиться на состоянии кожи.

В случае возникновения каких-либо высыпаний на коже необходимо сразу обращаться к врачу, так как каждый может переносить заболевание с разной степенью тяжести. Также специалист предостерегла от использования антибиотиков и гормональных препаратов без назначения врача.

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