Авокадо подавляет рост раковых клеток

Американские учёные совместно с канадскими коллегами обнаружили в авокадо "чудодейственное" вещество, способное подавлять рост клеток рака.

Дело в том, что в состав этого заморского фрукта входит авокатин B, подавляющий фермент, который способствует росту раковых клеток при лейкозе.

По словам учёных, лейкозные клетки содержат большое количество фермента VLCAD, который помогает им выжить.

Специалисты провели исследование, участникам которого давали данный фермент в качестве пероральной добавки. Оказалось, что даже в больших количествах он хорошо переносится.

В перспективе специалисты намерены провести эксперимент с использованием авокатина B для лечения лейкемии.

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