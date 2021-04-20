Россиян предупредили об опасности повышенного артериального давления

К смерти в молодом возрасте часто приводит повышенное артериальное давление, разрушительно воздействующее на жизненно важные органы.

Об этом на радио «Говорит Москва» заявил завотделом кардиологии Госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов. В первую очередь могут страдать мозг, сердце и почки. А это приводит, в частности, к гипертонической болезни.

А это заболевание формирует морфологические изменения в сердце, что бьет по его насосной функции, а также ведет к снижению умственных возможностей. Иванов предупредил, что если не следить за здоровьем, первые признаки проявятся уже довольно рано.

Ранее доктор Мясников заявил, что гипертония в два раза повышает риск развития деменции и болезни Альцгеймера.