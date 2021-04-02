Доктор Мясников: гипертония — предвестник болезни Альцгеймера

Гипертония в два раза повышает риск развития деменции и болезни Альцгеймера, заявил в эфире программы "О самом главном" врач и телеведущий Александр Мясников.

Гипертония — это болезнь мелких сосудов. Она может стать причиной развития эректильной дисфункции, почечной недостаточности и сосудистой деменции.

"Высокое давление в среднем и пожилом возрасте может значительно увеличивать риск развития сосудистой деменции. Это заболевание считается второй наиболее распространенной формой деменции в мире после болезни Альцгеймера, которая также может развиться на фоне гипертонии", — добавил телеведущий.

Для того, чтобы минимизировать риск возникновения деменции, необходимо постоянно контролировать показатели артериального давления. Если его не получается нормализовать, то это говорит о том, что человек принимает не подходящие ему препараты. Чтобы нормализовать давление, следует заняться спортом, отметил Мясников.

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