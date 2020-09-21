Тыква и морковь защитят от катаракты - врачи

Заболевание катарактой может привести к полной потере зрения, особенно это касается лиц пожилого возраста. Врачи рассказали, как можно сохранить зрение с помощью простых, но эффективных средств.

Диетолог Джулианна Хевер из США рассказала о результатах исследования, которое проводили специалисты Национального института зрения. В исследовании приняли участие 4757 человек в возрасте от 55 до 80 лет. В результате удалось выяснить, что витамин А, медь и цинк способны помогать минимизировать возрастные проблемы со зрением.

Отмечается, что у всех участников исследования были диагностированы различные глазные заболевания.

Медики советовали пациентов включить в свой рацион продукты, содержащие витамин A, такие как яйца, творог, морковь и тыква. Специалисты отметили, что часто оранжевый цвет фруктов и овощей связан с тем, что в них содержится бета-каротин, из которого посредством химической реакции организм человека вырабатывает необходимый витамин.