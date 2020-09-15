Врачи провели исследование, которое показало, что депрессию можно диагностировать по частоте сердечных сокращений пациентов в дневное и ночное время. О том, как депрессия отражается на физическом здоровье человека, в интервью "Правде.Ру" рассказал врач-психиатр высшей категории Александр Федорович.

"Существует такое понятие "соматизация" — это когда психологические, психические переживания отражаются на физическом состоянии организма. Для депрессии характерны два аспекта: изменение аппетита как в одну, так и в другую сторону, и нарушение сна. Часто бывает, что человек, который находится в состоянии депрессии, спит по 12, 20 часов и всё равно просыпается разбитым и ему хочется спать ещё.

Отдельно стоят так называемые ларвированные депрессии — это скрытые депрессивные состояния, которые могут скрываться за соматическими заболеваниями.

Например, у человека болит голова, живот или сердцем, могут возникнуть проблемы с дыханием. Его начинают обследовать и ничего у него не находят. Тогда человек обращается к психиатру и у него выявляют депрессивные переживания.

Спектр физических состояний, которые могут отражать депрессивные моменты и депрессивный фон, огромное количество. Но чистая классическая депрессия всегда сопровождается нарушением сна и нарушением аппетита", — пояснил специалист.