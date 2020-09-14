Депрессию можно определить по частоте сердечных сокращений

Врачи провели исследование, которое показало, что депрессию можно диагностировать по частоте сердечных сокращений пациентов в дневное и ночное время. По словам специалистов, данный способ поможет определить болезнь с точностью до 90%.

В ходе проведения исследования медики контролировали работу сердца нескольких добровольцев. Участники эксперимента принимали антидепрессант, который показал свою эффективность при психических нарушениях.

В результате врачи выяснили, что у людей, у которых была диагностирована депрессия, сердечные сокращения были на 10-15 ударов чаще, чем у психически здоровых людей.

Эксперты считают, что новый способ поможет врачам выявлять заболевание на раннем этапе. Кроме того, он позволит определять, какое назначенное лечение более эффективно для пациента.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что с депрессий можно справиться без лекарств.

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