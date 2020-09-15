Психолог Елена Ковалёва советует обращать внимание на перепады настроения, раздражительность и сонливость.

Для сохранения хорошего настроения специалист рекомендует высыпаться, правильно питаться, а также придерживаться режима дня.

"Со временем накапливается усталость, и, естественно, человек склонен на пониженном настроении, иммунитете впадать в депрессию. Количество эндорфинов, дофаминов и других гормонов, отвечающих за хорошее настроение, снижается", — пояснила психолог.