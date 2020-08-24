Россияне потребляют в 1,5 раза меньше сахара, чем граждане США. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"Потребление сахара в России в полтора раза ниже чем в США, на 11% выше, чем в Германии, и вдвое выше, чем в Японии. В среднем один россиянин съедает 107 г в сутки или 39 кг в год. Значительная часть сахаров, потребляемых сегодня, содержатся в переработанных пищевых продуктах, которые обычно не считаются сладостями", — сказано в сообщении ведомства.