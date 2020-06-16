Врач-диетолог дала советы по употреблению ягод

Врач-диетолог Маргарита Королёва рассказал о том, как правильно употреблять ягоды. По словам врача, ягоды лучше есть как самостоятельное блюдо.

"Ягоды можно есть как минимум через два часа после основного приема пищи. Достаточно съесть 250-300 граммов ягод или сочетания ягод для того, чтобы получить всю пользу компонентов. Сразу после обеда есть ягоды нельзя, это может вызвать брожжение. Белок будет плохо усваиваться", — сообщила специалист.

В магазинах уже появилась клубника. Но нужно помнить о том, что некоторые ягоды могут представлять опасность для здоровья. О том, на что нужно обращать внимание при выборе клубники рассказала врач-диетолог Маргарита Арзуманян.

Ягоды и фрукты могут принести как пользу, так и вред здоровью человек. Это объясняется тем, что в их состав входят "компоненты", нарушающие работу органов. Эксперты экологической организации Environmental Working Group рассказали, к каким фруктам и ягодам следует относиться с осторожностью.