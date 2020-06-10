Диетолог рассказала, как правильно выбирать клубнику

В магазинах уже появилась клубника. Но нужно помнить о том, что некоторые ягоды могут представлять опасность для здоровья.

Врач-диетолог Маргарита Арзуманян рассказала, на что нужно обратить внимание при выборе клубники.

Цвет ягод

В первую очередь, по словам специалиста, нужно обращать внимание на цвет клубники. Лучше покупать более яркие ягоды, так как именно в них содержится больше растительного пигмента антоциана, который отвечает за красный цвет. Антоциан активно борется со свободными радикалами. Также он предотвращает процесс преждевременного старения. Кроме того, антоциан обладает противовоспалительным эффектом. А еще в ярких ягодах клубники содержится больше витамина C.

Запах

Некоторые фермеры, чтобы сделать ягоды более яркими, подкрашивают их, поливая специальными удобрениями. Поэтому нужно обращать внимание на то, как пахнет клубника. Ее запах должен ощущаться уже при подходе к прилавку.

Плодоножка

Плодоножка обязательно должна быть, причем только зеленого цвета. Это говорит о том, что клубнику недавно сорвали с грядки, следовательно, в ней сохранились все питательные вещества.

"Если на плодоножке есть белая полоска, ягоду точно обрабатывали химикатами", — предупреждает специалист.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что производители из Подмосковья открыли клубничный сезон.