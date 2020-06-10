Врач рассказал, как выбрать ресторан для посещения в период пандемии

Главный исследователь Центральной клинической больницы управделами президента РФ Никита Ломакин дал советы по выбору кафе и ресторанов, которые можно посещать в период пандемии COVID-19.

Эксперт утверждает, что стоит отдавать предпочтение тем заведениям, где человек на 100% уверен в том, что соблюдаются все санитарные и противоэпидемические меры.

Отправляться в кафе или в ресторан лучше перчатках, после чего их нужно правильно снять и утилизировать.

Напомним, что в Москве с 16 июня начнут работать летние веранды, а еще через неделю откроются заведения общепита.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, как правильно использовать перчатки, чтобы они действительно могли защитить от заражения коронавирусом.

Перед тем как надевать перчатки, нужно тщательно вымыть руки. Во время использования перчаток нельзя дотрагиваться до лица и волос.

Снимая перчатки, их нужно вывернуть загрязненной стороной внутрь, оттягивая перчатки на запястье пальцами другой руки. Затем их нужно утилизировать и помыть руки.