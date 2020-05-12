Депздрав Москвы разъяснил, почему маска и перчатки обязательны

У огромного числа людей коронавирус протекает бессимптомно. Поэтому люди, сами того не зная, разносят болезнь.

Именно поэтому так важно использовать средства индивидуальной защиты: не только для того, чтобы не заразиться, но и для того, чтобы никого не заразить.

"Люди ходят в магазин, ездят на общественном транспорте, но у большинства заболевших коронавирус протекает бессимптомно. Они, сами того не подозревая, могут заразить окружающих. Маски и перчатки являются физическим препятствием, так как вирус передается воздушно-капельным и контактными путями, также психологически сложнее в этих средствах защиты потрогать лицо руками. Я настоятельно рекомендую не пренебрегать данными средствами защиты", — пояснил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

Напомним, что с 12 мая в Москве введен обязательный масочный режим. Маска и перчатки должны быть у пассажиров общественного транспорта и такси, посетителей магазинов и любых общественных мест.

Медики напоминают, что средства индивидуальной защиты должны носить и дети. Носить одноразовую маску можно не более двух часов. Перчатки лучше выбирать нитриловые или хлопковые, они должны плотно прилекать к коже. Носить нитриловые перчатки можно не более двух часов, тканевые — весь день. Стирать многоразовые маски и перчатки нужно при температуре в 100 градусов.