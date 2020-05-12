Ношение масок в общественном транспорте Москвы стало обязательным

Промышленные предприятия начали работать в Москве. С 12 мая в столице начался первый этап выхода из режима ограничений.

Запущены стройки, начался ремонт дорог. На работу возвращаются только те, кому необходимо быть именно на рабочем месте, остальные сотрудники по возможности остаются на дистанционном формате. Работодатели обязаны обеспечить строгое соблюдение мер эпидемиологической безопасности.

С сегодняшнего же дня в столице введен обязательный масочный режим. Без маски нельзя пользоваться общественным транспортом, такси, заходить в продуктовые магазины. Если нарушения приведут к новому всплеску заболевания, городские власти могут вернуть ограничительные меры.

На работу сейчас запрещено возвращаться сотрудникам с хроническими заболеваниями, повышенной температурой, признаками ОРВИ, беременным. Те, кто все же вышел на работу, обязаны быть в масках и перчатках. Исключение составляют случаи, когда человек работает без контакта с другими людьми.

Напомним, что с 12 мая в России закончился общероссийский нерабочий период. Решение о поэтапном выходе из режима ограничений принимают региональные власти.