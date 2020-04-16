Телеведущая Елена Малышева изменила мнение о коронавирусе

Врач и телеведущая программ "Здоровье" и "Жить здорово!" Елена Малышева внезапно изменила свое мнение о пандемии коронавируса. Так, в прямом эфире в Instagram она назвала COVID-19 "одним из самых прекрасных вирусов".

Многие подписчики, услышав такое заявление, обвинили Малышеву в неискренности, напомнив, что раньше телеведущая говорила совершенно иные вещи.

"Я как считала, что это один из самых прекрасных вирусов, так и считаю. Поискать надо инфекцию, где такой же средний возраст умерших", — заявила Малышева.

Телеведущая уточнила, что возраст умерших от коронавируса в среднем около 79,5 лет, а молодые от него практически не страдают. Малышева считает, что есть болезни гораздо опаснее, например, корь.